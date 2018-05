Wildberg Stand der Sanierung wird präsentiert

An diesem Tag ist in Schönbronn daher einiges los. Um 16 Uhr wird der Spielplatz in der Poststraße seiner Bestimmung übergeben. Außerdem wird es Führungen zu den verschiedenen Stationen des Sanierungsgebiets geben und die Stadtverwaltung stellt mittels Schautafeln weitere Pläne vor – für Schönbronn und für die beiden anderen Sanierungsgebiete in Sulz am Eck und Gültlingen.