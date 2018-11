Wildberg Sondermarke zur Turmweihnacht

Die Idee für das kleine Weihnachts-Special ist in einer Vorstandssitzung des Vereins "Für Wildberg – Bürger- und Gewerbering" entstanden. Die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Torsten Seibold, die den Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr wieder auf die Beine stellen, erinnerten sich beim gemeinsamen Brainstorming an eine andere Sondermarke, die wenige Monate zuvor auf den Markt gekommen war: die zum Schäferlauf 2018. Als kleiner Botschafter trug sie das Datum des Traditions- und Brauchtumsfests in die Welt hinaus. Unzählige Wildberger frankierten ihre Briefe mit dem rechteckigen Hingucker.

Warum also nicht auch eine Sondermarke für die Wildberger Turm-Weihnacht herausbringen? Der Verein nahm Kontakt mit der BW-Post auf und stieß gleich auf offene Ohren. Gemeinsam wurde getüftelt und gestaltet, bis alle mit dem Ergebnis zufrieden waren. Die Motivfindung war nicht ganz einfach. Es sollte klar zu erkennen sein, dass es sich auf der kleinen Marke um den Wildberger Weihnachtsmarkt handelt. Schließlich machte der Umriss des Paars vor der Krippe das Rennen – umrahmt vom Logo der Stadt Wildberg und dem Datum der Turm-Weihnacht, dem 1. und 2. Dezember – das Rennen.

Zu haben ist die Turm-Weihnachts-Marke ab sofort bei der Esso-Tankstelle in Wildberg. Sie kostet 67 Cent und eignet sich für Standardbriefe bis 20 Gramm Gewicht. Zu beachten ist, dass die mit der Sondermarke frankierten Briefe in die blauen Briefkästen der BW-Post geworfen werden müssen. In Wildberg stehen diese seit diesem Sommer neben dem Rathaus in der Marktstraße und direkt an der Esso-Tankstelle.