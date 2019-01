Wildberg MSC Falke Sulz stellt die Weichen

Sportleiter Klaus Blöcher informierte die Anwesenden über die sportlichen Aktivitäten und Erfolge des vergangenen Jahres. Immerhin sammelten die Sulzer Fahrer wieder etliche Podestplätze. Im vereinsinternen Ranking landete Hannes Wörner bei den Jugendlichen auf dem ersten Platz, und Max Faude bei den Erwachsenen.

Ein Highlight bildeten die beiden Wertungsläufe zur Deutschen Meisterschaft im Motorrad-Trial im Oktober vergangenen Jahres – und Blöcher erinnerte an das "gigantische Wetter mit Sonnenschein" und spannenden Läufen.

In seinen Ausführungen sprach Klaus Blöcher auch das Thema Elektro-Trial an – so gab es im letzten Jahr einen ersten Test und künftig soll ein E-Kids-Cups als Serie für sechs- bis zehnjährige Kinder aufgelegt werden. "Ich bin da selbst schon angefixt und das leise Fahren hat auch seinen Reiz", meinte der neue Vorsitzende Gerald Heller zum neuen Trend in der Trial-Szene. Gleichzeitig ist der MSC-Chef überzeugt, dass diese Innovation in eine Zukunft des Trial-Sports ohne Lärm und Emissionen führt.

Bekanntlich werden schon seit einiger Zeit Pläne zum Bau einer neuen Trainingshalle beim Vereinsheim "Falkennest" geschmiedet. Bislang nutzt der Verein für das Wintertraining die sogenannte Steinbruchhalle, die allerdings zu klein ist. Vier Varianten stehen derzeit im Raum und wurden jetzt bei der Hauptversammlung vorgestellt. Wie Gerald Heller anmerkt, hat jede Option ihre Vor- und Nachteile. Deshalb rechnet er mit einer schwierigen Entscheidung im zehnköpfigen Bauausschuss und betont, "da müssen alle kompromissfähig sein". Wie Bürgermeister Ulrich Bünger mitteilte, stehe die Stadt dem Vorhaben positiv gegenüber. Allerdings sollte der Verein dieses Eisen schmieden, so lange es noch heiß ist, lautete sein Ratschlag.

Ehrung für Jürgen Marquardt

Ehrungen standen jetzt ebenfalls auf der Tagesordnung, wobei Dominique Breiner, Werner Henne, Timo Oster, Benjamin Oster und Jürgen Rausch für 25-jährige Vereinstreue ausgezeichnet wurden. Seit zehn Jahren gehören Jochen Becherer, Georg Deuschle, Tobias Fedeler, Carsten Gehring, Simon Günther, Erwin Henne, Horst Jeremias, Nobert Johna, Johann Krüger, Nils Krüger, Jahn Rathfelder, Dieter Röhm, Kevin Röhm und Thomas Schlaier zum Verein. Eine besondere Auszeichnung gab es für den zweiten Vorsitzenden Jürgen Marquardt. Im Namen des ADAC zeichnete ihn Bernd Bohnenberger aus Calw mit der bronzenen Ehrennadel für sein besonderes ehrenamtliches Engagement aus.