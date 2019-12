Wildberg Lichterglanz bei Turmweihnacht

Für die Kleinen war viel geboten: Der Nikolaus und Knecht Ruprecht verteilten Geschenke, vom Arrestturm regnete es Goldtaler, ein Karussell drehte sich unablässig und "Wildbi", das Maskottchen des Bürger- und Gewerberings "Für Wildberg", der die Turmweihnacht gemeinsam mit der Stadt ausrichtet, ging mit einem Korb voller Süßigkeiten umher.

In der Märchenstube konnten die Kinder auf Strohballen Platz nehmen und sich Weihnachtsgeschichten vorlesen lassen. Plätzchen backen war im Jugendtreff angesagt, der sich in eine himmlisch duftende Weihnachtsbäckerei verwandelt hatte. In der kleinen Markthalle konnten gut erhaltene Spielsachen erstanden werden.