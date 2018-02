Wildberg L 358 nach Unfall mehrere Male für Bergung gesperrt

Wildberg. Ein 57 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Fahrzeug samt Anhänger auf der L 358 von Sulz am Eck kommend in Richtung Wildberg. Dabei geriet das Gespann ins Schleudern und kollidierte mit dem Wagen einer entgegenkommenden 32-Jährigen. Beide Autos sowie der Anhänger waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrzeuglenker wurden beim Zusammenstoß verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwecks der Bergung der Fahrzeuge musste die Strecke mehrmals gesperrt werden. Durch Kräfte der Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsflüssigkeiten abgebunden. Der Sachschaden wird auf 41 000 Euro geschätzt. Der Unfall ist einer der schwersten von insgesamt zwölf, die im Zuständigkeitsbereich des Nagolder Reviers passierten.