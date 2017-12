Wildberg Jugendarbeit ist von großer Bedeutung

Die Bedeutung der Jugendarbeit für die Feuerwehr unterstrich ebenso Gesamtwehrkommandant Daniel Nuding, denn "sie ist für uns ein wichtiges Instrument zur Nachwuchs-Gewinnung".

Vor diesem Hintergrund war es kein Wunder, dass Bürgermeister Ulrich Bünger die gute Entwicklung der Jugendfeuerwehr als "echte Erfolgsgeschichte" bezeichnete. Denn hier würden die Jugendlichen auf die wichtigen Aufgaben in der Feuerwehr vorbereitet, und der Rathauschef betonte: "Wir sind froh, dass wir eine freiwillige Feuerwehr in der Stadt haben." Zudem machte Ulrich Bünger deutlich, dass die Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr nicht nur das Rüstzeug für den aktiven Dienst erhalten, sondern viele Dinge lernen, "von denen sie nachher im Berufsleben profitieren".

Dass man sich in Wildberg keine Sorgen um die Zukunft der Feuerwehr machen muss, wurde bei den Neueinstellungen deutlich. So begrüßte Dennis Kürschner gleich neun neue Mitglieder auf einen Streich in der Jugendwehr – und zwar Nils Heverhagen, Kevin Kaiser, Sven Kugel, Nicole Lambert, John Oertle, Robin Reinhard, Ayas Schaiko, Marlon Langmayer und Alex Stein.

Tim Rentschler ist neuer Jugendsprecher

Neuwahlen standen jetzt ebenfalls auf der Tagesordnung. Vier Kandidaten bewarben sich dabei um das Amt des Jugendsprechers, wobei auf Tim Rentschler in geheimer Wahl die meisten Stimmen entfielen. Die Kür des stellvertretenden Jugendsprechers fiel auf Liam Rentschler, während Lynn Rentschler nach einer Stichwahl neue Schriftführerin ist. Zufrieden mit der Übungsbeteiligung zeigte sich der Jugendleiter bei der Auszeichnung für eifrigen Dienstbesuch, die Celina Jannicke, Emma Lambert, Jasmin, Tim Rentschler, Liam Rentschler und Lynn Rentschler erhielten.