Wildberg-Schönbronn. Aufgrund der dringenden Sanierung einer Wasserleitung muss der Hütteweg in Schönbronn vom kommenden Montag, 17. September, bis voraussichtlich 26. Oktober voll gesperrt werden. Der betroffene Fahrbahnabschnitt beginnt am Abzweig aus der Eschbachstraße und ist etwa 200 Meter lang. Da die Wasserleitung fast in der Straßenmitte verläuft, ist eine Vollsperrung unumgänglich. Im Zuge der Arbeiten wird auch die Stromversorgung erneuert sowie die Straßenbeleuchtung ergänzt, und es werden Leerrohre für zukünftige Glasfaserversorgung verlegt. Anwohner und Besucher müssen den Feld- beziehungsweise Waldweg zwischen Hütteweg und Dorfwiesenstraße als Ausweichroute nutzen. Die Stadt Wildberg bittet Verkehrsteilnehmer um gegenseitige Rücksichtnahme.