Wildberg "Geist von Japan" ist noch spürbar

Wildberg. Den Start ins neue Programm markiert indes das Talentbühnen-Konzert am morgigen Freitag, bei dem die Teinehmer am Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" die Stücke vorstellen, mit denen sie vor die Jury treten werden. Sieben Wildberger Musikschüler stellen sich dieses Mal der Wertung, darunter ein vierköpfiges Ensemble für Alte Musik. Beginn ist um 18 Uhr in der Musikschule.

Weitere Talentbühnen stehen im Februar (unter dem Motto "Narri-narro" im Wildberger Alten- und Pflegeheim), April ("Frühlingserwachen" auf dem Wildberger Kronenhof), Mai ("Maikäfer" in der Musikschule) und Juli ("Hallo, Ferien" am See in der Klosteranlage) im Terminkalender.

Die Reihe der Klassenvorspiele eröffnen Luis Chavarrias Schlagzeugschüler am Montag, 18. Februar, um 18.15 Uhr im Saal der Musikschule unter dem Motto "TomTom". Peter Falks Kontrabass- und Klavierschüler führen sie am Freitag, 22. März, unter dem Titel "Im Märzen der Bauer . . ." fort. Am 26. März heißt es "Flauto dolce - von Barock bis Pop", wenn Schüler von Musikschulleiterin Petra Roderburg-Eimanns Blockflötenklasse auftreten. Gitarrenkonzerte gibt es gleich zwei – einmal am 20. Mai unter der Überschrift "Stringtime" mit der Klasse von Heiko Mall und einmal am 5. Juni mit dem Titel "Gitarrissimo" mit Sabine Schnürle-Lindenfelsers Schülern.