Wildberg Auto kracht gegen Baum und fängt Feuer

Ein 19-jähriger Motorradfahrer, der dem Peugeot folgte, stürtze aufgrund eines Fahrfehlers. Der Biker und der 22-Jährige wurden leicht verletzt.

Am Peugeot entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Schaden an der Kawasaki wird mit zirka 1000 EURO beziffert.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Wildberg war mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.