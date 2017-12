Wildberg Ausstellung und Markttreiben ergänzen sich

"Weihnachtsmarkt und Ausstellung ergänzen sich gut", erklärte Weihnachtsmarkt-Mitorganisator Peter Lücke am Rande des Geschehens. Und Elvira Hauser betonte: "Das ist eine Win-Win-Situation und kommt bei den Besuchern gut an." Aber auch die Aussteller schätzen das Event in der Stadthalle und viele der Hobbykünstler sind schon seit Jahren dabei – so wie eben Elvira Hauser mit ihren Laubsägearbeiten. Kein Wunder ist es da, dass es eine Warteliste gibt, denn die Nachfrage ist größer als der Platz in der Stadthalle. Erneut konnte Elvira Hauser jetzt von einer guten Frequenz und positiven Rückmeldungen der 19 Hobbykünstler berichten.