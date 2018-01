Wildberg Aus dem Liederkranz nicht mehr wegzudenken

Im Terminkalender 2018 stehen schon Termine fest, darunter der Unterhaltungsabend in der Schönbronner Halle am 3. März und die Teilnahme am Schäferlauf Ende Juli. Musikalisch steht das Konzert "Chorgesang trifft Blasmusik" in der Schönbronner Halle auf dem Programm. Am 30. Juni werden der Liederkranz Schönbronn, das Instrumentalensemble Doppel-Radler-Musikanten und der Zylinderchor Neuweiler für Unterhaltung sorgen. Am 8. Juli steht ein Konzert im Zeichen des Chorleiters Christian Platschko an. In der Altensteiger Kirche wird er im Rahmen der "Altensteiger Sommermusik" seine verschiedenen Chöre aus der Region vereinen – anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums als Chorleiter.

Platschko zeigte sich zufrieden mit dem abgelaufenen Jahr und der Entwicklung der Schönbronner Sänger. Worte des Lobes kamen auch von Bürgermeister Ulrich Bünger. Er zollte dem vorliegenden Jahresprogramm Respekt und hob die Bedeutung des Liederkranzes für den Stadtteil und die Gesamtstadt hervor.

Für 2019 hat der Liederkranz ein großes Projekt ins Auge gefasst: Die Sänger wollen das 120-jährige Bestehen ihres Vereins feiern. Das zweite Halbjahr 2018 werde sich daher, so Schneider, um die Vorbereitung einer Jubiläumsveranstaltung drehen.

Zum Ende hin war die Meinung der Versammlung gefragt: Auf Antrag von Günther Schneider sollten die Mitglieder entscheiden, ob sie eine Chorreise unternehmen wollen. Die Mehrheit stimmte zu. Zu einem kleinen Weingut in Pfaffenhofen-Schwabenheim soll es gehen.