Wildberg Auch Sonderwünsche werden erfüllt

Wildberg-Sulz. Zwischen Hunden und in der Nähe eines Pferdes spielen im geschützten Innenhof der Sulzer Tagesmutter Angela van der Helm etliche Kinder. Mit Bagger, Schaufel und Eimerchen vergnügen sie sich im Sandkasten, versprühen Seifenblasen und haben Spaß beim Roller und Dreirad fahren oder Schubkarre schieben. In Wildberg gibt es momentan sieben Tagesmütter, die in ihren eigenen Räumen, in der Kindertagespflege und als Kinderfrau im persönlichen Umfeld des Kindes die Jüngsten betreuen.

Auf Initiative der Ansprechpartnerin für die Arbeit der Kindertagespflege bei der Stadt Wildberg, Tabea Cramme, informierten Bürgermeister Ulrich Bünger und Martina Haag vom Fachdienst Kindertagespflege beim Landkreis Calw über die derzeitige Situation in diesem Bereich der Kinderbetreuung, die Arbeit der Tagesmütter und den Weg dorthin über die Qualifizierungsausbildung beim Kreis.

Bürgermeister Bünger und die Stadt Wildberg waren in gewisser Weise "Geburtshelfer" für dieses System der Kinderbetreuung mit Tagesmüttern. "Der Bedarf ist in den vergangenen Jahren ständig angestiegen", so Bünger. Seitens der Kindergärten können die zahlreichen Wünsche von alternativen und flexiblen Betreuungsangeboten auch zu ungewöhnlichen Zeiten nicht ausreichend gedeckt werden. Nachfragen zur Betreuung an Samstagen und Sonntagen gibt es genauso wie Betreuungswünsche mit Übernachtung oder in Ferienzeiten.