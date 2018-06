Wildberg Anwohner fühlen sich von Stadt "verarscht"

"Jeder, den wir hier in Wildberg ansprechen, sagt: ›Der Bürgermeister macht doch eh, was er will‹ ". Auch Thomas Kratzer ist Anwohner der Sulzer Straße, engagiert sich in der BI, die das Abholzen des Waldes nördlich ihrer Straße für das neue, 1,13 Hektar große Baugebiet verhindern will. "Es gibt da eine echte Angstkultur bei den Wildbergern", so seine Beobachtung. Wer noch "etwas Eigenes" mit dem Rathaus am Laufen hat – einen eigenen Bauantrag, ein Förderprojekt – wolle es sich nicht mit dem Schultes verscherzen: "Aus Sorge wohl vor Repressalien." Weshalb Kratzer und seine Mitstreiter Wildbergs Bürgermeister Ulrich Bünger "Regieren nach Gutsherrenart" vorwerfen. "Offene, transparente Bürgerbeteiligung sieht anders aus."

Die Mitglieder der BI gehen noch einen Schritt weiter: "Hier auf dem Wächtersberg ist es ein Thema, dass das mit Abstand schönste Baugrundstück im Viertel ausgerechnet an den Bürgermeister selbst ging." Zumal es direkt vor dem privaten Grundstück des Bürgermeisters (an der Wächtersberger Straße) auch Freiflächen gebe, die für eine Bebauung in ähnlicher Größenordnung wie nördlich der Sulzer Straße geeignet wären. "Und das dort wäre eine Sackgasse und keine Durchgangsstraße wie hier bei uns." Viel familienfreundlicher, zumal es an der Wächtersberger Straße (beziehungsweise der angrenzenden Hohenbergstraße) auch bereits einen Spielplatz für Kinder gibt.

Andreas Humboldt, so etwas wie der offizielle Sprecher der BI Sulzer Straße, hat derweil damit begonnen, den nun ausgelegten, geänderten Bebauungsplan akribisch durchzuarbeiten. Dreieinhalb Seiten mit Einsprüchen hat er bereits zusammengetragen. Darunter auch "Knaller", wie etwa der Versuch der Bauverwaltung, ein Baugrundgutachten des angrenzenden, bereits weitgehend bebauten Baugebiets "Lindenhalde II" einfach auf das nun neu überplante Gelände zu übertragen – obwohl in dem Gutachten ausdrücklich steht, dass es nicht auf andere Flächen und Standorte übertragen werden dürfe. Wieder: "Die verarschen uns doch – denken, sie können alles mit uns machen."

"Das ist doch glatt gelogen – wider besseres Wissen"

Und zwei, drei Absätze weiter heißt es im Bebauungsplan: "Das Landschaftsbild wird nicht beeinträchtigt" durch das neue, geplante Baugebiet. "Das ist doch glatt gelogen – wider besseres Wissens." Wenn der gesamte Hang vom Scheitelpunkt abwärts, wie geplant, mit seinem alten Baumbestand gerodet würde, "sieht man das vom Tal aus natürlich. Wir hier oben selbstverständlich auch." Das Landschaftsbild würde damit sogar mehr als nachhaltig verändert.

Der Verdacht der BI: "Irgendwie kann man den Eindruck gewinnen, von denen, die über diesen Bebauungsplan entschieden haben, war noch nie jemand selber hier und hat sich das Gelände wirklich angesehen."

Weshalb die BI jetzt plant, Gemeinderäte (und Bürgermeister mitsamt Verwaltung) demnächst zu einem Ortstermin einzuladen, um ihre Argumente vor Ort zu verdeutlichen. Zum Beispiel, dass es ebenfalls "vorprogrammiert ist, wenn man den gesamten Hang wie geplant hier oben abholzt", dass es zu massiver Bodenerosion und Hang-Rutschungen kommen wird – "bei dem krassen, vorliegenden Gefälle" von mehr als 45 Grad.