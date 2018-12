Wildberg Anker bekommt kanadischen Ableger

Wildberg-Sulz (tr). Ein gebürtiger Kanadier, der "akzentfrei" Schwäbisch spricht und sowohl Jäger ist als auch Gründer einer christlichen Gemeinde – Brian Burkhart ist in seinem Leben auf erstaunliche Weise zwischen dem Schwabenland und der Abgeschiedenheit in Kanada hin und her gependelt.

Seine Eltern sind als junge Leute nach Kanada ausgewandert, wo Brian Burkhard und seine Geschwister geboren wurden. Während eines Urlaubs in Deutschland beschloss die Familie sehr spontan – Brian war elf Jahre alt – Kanada den Rücken zu kehren und in Rutesheim zu bleiben. Die Kinder blieben gleich dort, die Eltern reisten noch einmal nach Kanada und lösten ihre dortige Existenz auf. Im Nachbarort Flacht bauten sie dann ein Haus, und Brian Burkhart verbrachte seine weitere Kindheit und Jugend dort. Im CVJM lernte er den Glauben an Jesus kennen und engagierte sich in der Jugendarbeit. Nach einer Ausbildung zum Zahntechniker verbrachte er ein Jahr reisend in Afrika.

Die Begegnung dort mit einem Missionarsehepaar ließ in ihm den Wunsch entstehen, wieder nach Kanada zurückzukehren. Da er dort geboren worden war und bereits die Staatsangehörigkeit besaß, war dies kein großes Problem. Nach dem Besuch einer Bibelschule und der Hochzeit mit seiner Frau Tracy kaufte er eine 64 Hektar großes Grundstück. Dort lebte die Familie, die Kinder wuchsen auf, wurden zu Hause unterrichtet, lernten von klein auf das Jagen und auch das Verarbeiten von Tieren zu Nahrungsmitteln. Nah an der Natur, mit vielen Freiheiten, aber auch ohne manchen Komfort, mit bis zu sechs Monaten Schnee im Jahr und Temperaturen bis 40 Grad unter Null – ein völlig anderes Leben als im beschaulichen Schwabenland.