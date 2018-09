Wildberg 29 Orchestermusiker reisen nach Japan

Wildberg. Mit einer Informationsveranstaltung tritt die Musikschule Wildberg nach den Ferien erstmals wiederin Erscheinung. Am Samstag, 22. September, dürfen Interessierte nach Herzenslust ausprobieren, welches Instrument ihnen zusagen könnten. Von 11 bis 13 Uhr dürfen sie unter fachkundiger Anleitung auf Tuchfühlung mit Klavier und Trompete, Gitarre und Violine sowie vielen Instrumenten mehr gehen.

Danach ist es nur noch einen guten Monat bis zur Abreise nach Japan, genauer gesagt nach Naruto in der Präfektur Tokushima auf der Insel Shikoku. Initiiert wurde diese Orchesterreise von der japanstämmigen Kaoru Minamiguchi, die an der Wildberger Musikschule Violine unterrichtet.

"Es gibt viel zu bedenken", sagt Petra Roderburg-Eimann. Die Musikschulleiterin will auf jedes eventuelle Szenario vorbereitet sein. Was tun, falls jemand krank wird? Über welche Anbieter läuft in Japan sinnvollerweise die Mobilfunk-Kommunikation? Und wie orientiert und verständigt man sich in einem Land, in dem bei Weitem nicht jeder Einheimische Englisch spricht und in dem obendrein noch ganz andere Schriftzeichen verwendet werden als in der Heimat?