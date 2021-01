Wild Wings selbstkritisch "Müssen uns läuferisch wieder verbessern"

"Straubing hat sofort viel Druck aufgebaut, doch wir sind mit dem 1:1-Ausgleich im ersten Drittel wieder zurückgekommen. Im zweiten Abschnitt haben wir zu viele Strafen kassiert. Die Jungs haben zwar im letzten Drittel noch einmal alles versucht, aber wir waren dieses Mal nicht gut genug, um noch zu punkten. Wenn du vier Tore in Straubing kassierst, wird es schwer", resümierte Wild-Wings-Coach Niklas Sundblad.

Was dem Schweden negativ auffiel: "Wir müssen uns läuferisch wieder verbessern – und wir haben zumindest drei der vier Gegentreffer unnötig kassiert." Schwenningens Marius Möchel war ebenfalls selbstkritisch: "Anfangs sind wir schwer reingekommen. Wir haben unnötige Gegentore in wichtigen Phasen bekommen. Das hat uns das Genick gebrochen." An dem "Aushilfsverteidiger" lag es aber sicherlich nicht, dass die Defensive der Gäste teilweise wacklig agierte. Auffällig war dabei zum Beispiel der Puckverlust von Verteidiger Colby Robak, den die Niederbayern zum 2:1 (23.) nutzten. Christopher Fischer zeigte sich in der zweiten Drittelpause beim Zwischenstand von 2:3 ebenfalls unzufrieden: "Wir müssen mehr Zweikämpfe gewinnen und haben bislang zu viele Scheibenverluste in der eigenen Zone."