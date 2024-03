1 Die Straubinger Spieler feierten nach dem entscheidenden 3:2 am Ostersamstag gegen die Wild Wings nur kurz mit ihren Fans. Für die Tigers geht es im Halbfinale nun gegen Berlin. Foto: Eibner

Team-Manager Alfred Prey und Coach Thomas Popiesch verfolgen das siebte Spiel in Straubing in Bremerhaven am Fernseher. Bei den Tigers gibt es nach der Saison einen personellen Umbruch. Tom Pokel wohl vor dem Abschied.









Knapp eine Woche lang warteten die Bremerhaven Pinguins auf ihren Playoff-Halbfinal-Gegner. Am Samstag schauten sich Team-Manager Alfred Prey und Coach Thomas Popiesch deshalb sehr aufmerksam die entscheidende Viertelfinal-Partie zwischen Straubing und Schwenningen am Fernseher an.