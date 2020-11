Wild Wings Coach Niklas Sundblad: "Sind auf einem guten Weg"

Umfangreiches Training

Unabhängig davon hat Niklas Sundblad in seiner Trainingsplanung den Saisonbeginn am 18. Dezember immer vor Augen. Ohne Rücksicht darauf, dass am Donnerstag (19.30 Uhr) die Berliner Eisbären zum nächsten Turnier-Duell in der Helios-Arena auftauchen, wird in den kommenden Tagen weiter hart trainiert. "Wir wollen in allen Bereichen in dieser Woche wieder einen Schritt weiterkommen", betont der Schwenninger Coach. Die in Mannheim fehlenden Joacim Eriksson, Darin Olver und Emil Kristensen – sie waren leicht angeschlagen – sollen gegen die Eisbären dann wieder dabei sein.