1 Für Tim Kehler sind die Schwenninger Wild Wings die erste Trainerstation in der DEL. Zuvor hat er unter anderem als Headcoach in Frankfurt, Kassel und Ravensburg gearbeitet. Foto: Roland Sigwart

Tim Kehler, Co-Trainer der Wild Wings, spricht im Interview über die bisherige Saison und seine Rolle an der Seite von Steve Walker.









45 Punkte aus den ersten 28 Saisonspielen, Siebter in der DEL-Tabelle – die Schwenninger Wild Wings sind auf Kurs in Richtung Playoffs. Co-Trainer Tim Kehler gibt im Gespräch mit unserer Zeitung einen Einblick in die bisherige Saison.