Wie sicher ist es in Dornstetten?: Starker Anstieg bei Diebstählen aus Autos

Wie sicher ist es in Dornstetten?

1 In Dornstetten haben die Diebstähle aus Autos in diesem Jahr stark zugenommen. Allerdings waren laut Polizei einige der Fahrzeuge nicht abgeschlossen. (Symbolfoto) Foto: © PBXStudio – stock.adobe.com

Polizeihauptkommissar Thomas Schmid berichtete vor dem Gemeinderat über die aktuelle Sicherheitslage in Dornstetten und informierte über den Polizeiposten und dessen Fahndungserfolge.









Link kopiert



Drei Männer und eine Frau tun Dienst beim Polizeiposten in Dornstetten. Polizeihauptkommissar Thomas Schmid ist einer von ihnen. Er informierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung über die aktuelle Sicherheitslage in der Stadt und erklärte grundsätzliche Strukturen. Eines betonte er immer wieder: dass die Polizei bei der Verbrechensbekämpfung auf die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung angewiesen ist.