WFV-Pokal TSG Balingen: Entscheidung vom Punkt

In der ersten Hälfte der Verlängerung hatte die TSG Balingen die besseren Gelegenheiten und eine Möglichkeit, bei der die Kickers zweimal auf der Linie klären mussten. Ab der 105. Minute war es ein Kampf auf Biegen und Brechen mit leichten Vorteilen für die Kickers. Am Ende rettete sich die TSG Balingen ins Elfmeterschießen. Nach neun Schützen stand es Unentschieden. Lukas Foelsch lief an und verwandelte und schoss die TSG Balingen final in die nächste Runde.