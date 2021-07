1 Sascha Eisele will mit der TSG Balingen in die dritte Runde im WFV-Pokal einziehen. Foto: Rudolf

Mit einem mühevollen 2:1-Erfolg nach Verlängerung ist die TSG Balingen am Samstag in die zweite Runde des WFV-Pokals eingezogen. Dort ist der Regionalligist am Dienstag beim Landesligisten FC Rottenburg gefordert. Anpfiff: 18.30 Uhr.

Es war ein hartes Stück Arbeit, das die Elf von TSG-Cheftrainer Martin Braun am Samstag beim Landesligisten SV Seedorf zu leisten hatte. Zwar waren die Gäste, die in den beiden vergangenen Spielzeit jeweils im Endspiel des württembergischen Cup-Wettbewerbs standen, deutlich überlegen, hatten ein großes Plus an Ballbesitz, taten sich aber gegen die tief stehenden Gastgeber über 120 Minuten schwer. Der kickende Co-Trainer Lukas Foelsch schoss den Favoriten in Führung, aber die aufopferungsvoll kämpfenden Seedorfer glichen in der Nachspielzeit durch Jonas Haag aus. Schließlich war es der eingewechselte Harut Arutunjan, der mit dem 2:1 in der 113. Minute den Balinger Erfolg perfekt machte.

"Das ist Fußball. Gegen so tief stehende Gegner ist es einfach schwer, Chancen herauszuspielen. Das ist uns zwar gelungen, aber wir waren im Abschuss insgesamt nicht konsequent genug", sagt TSG-Coach Braun. Am Dienstagabend geht es für ihn und sein Team beim FC Rottenburg weiter – der Staffel-3-Landesligist hatte in der ersten Runde ein Freilos, testete aber am Samstag mit einem 3:1 beim Zollern-Bezirksligisten SV Rangendingen erfolgreich.

Dass es bereits am Dienstag für seine Mannschaft weitergeht, kommt Braun für Braun gar nicht ungelegen: "Zeitlich passt das im Hinblick auf unser Trainingslager ganz gut". Denn am Donnerstag macht sich die TSG auf den Weg nach Bad Kissingen und trifft im Rahmen des Trainingslagers am Freitag in Elfershausen – dort soll auch Testspieler Abdul Karim Sankoh dabei sein – auf den Hessenligisten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (18.30 Uhr).

Doch zuvor steht die zweite Runde im WFV-Pokal für die Eyachstädter an. "Wir werden gegen Rottenburg nicht viel anders machen als in Seedorf. In der Vorbereitung sollen sich die Jungs so gut wie möglich quälen, eine möglichst gute Leistung bringen und eine große Laufbereitschaft zeigen. Es geht um die Entwicklung", sagt Braun.

Natürlich wird er in Sachen Aufstellung einige Änderungen vornehmen, um die Belastung unter seinen Spielern gut aufzuteilen. "Auf mehreren Positionen gibt es Wechsel, manche Spieler bekommen eine Pause", sagt Braun. Definitiv fehlen werden gegen Rottenburg Tim Wöhrle, Luca Kölsch, Elias Wolf und Daniel Seemann. Marco Gaiser und Neuzugang Aron Viventi (SV Stuttgarter Kickers) haben muskuläre Probleme und müssen ebenfalls aussetzen.