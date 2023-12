Wetterchaos im Süden Deutschlands: Bahn rät von Reisen am Montag ab

1 Bahnreisende müssen sich in Süddeutschland nach wie vor in Geduld üben. Foto: dpa/Sven Hoppe

Die Deutsche Bahn bittet Reisende wegen des Wintereinbruchs in Süddeutschland, am Montag Fahrten im Fernverkehr zu verschieben. Neben München ist der Raum Bodensee und Ulm besonders betroffen.









Schnee und Glätte haben am Wochenende in weiten Teilen Baden-Württembergs zu Behinderungen auf Straßen und Schienen und zu mehreren Unfällen geführt. Es sei weiterhin mit Einschränkungen im Zugverkehr zu rechnen, sagte eine Bahnsprecherin am Sonntag. „Die Situation bleibt unverändert.“ Die Bahn bittet Reisende, auch am Montag Fahrten, die nicht dringend notwendig sind, zu verschieben. Man werde auch zum Wochenstart nicht alle Verbindungen im Fernverkehr anbieten können, hieß es. Nach Ausfällen bereits am Samstag vor allem im Regionalverkehr mussten Reisende sich auch am Sonntag auf teils erhebliche Einschränkungen einstellen. Voraussichtlich den gesamten Sonntag über fallen die Zugverbindungen von München nach Salzburg, Innsbruck und Lindau/Zürich sowie zwischen Stuttgart und Singen/Zürich aus.