Wetter Woche startet mit kühlen Temperaturen

Die Höchstwerte liegen am Montag zwischen 16 Grad im Südschwarzwald und 23 Grad an Oberrhein, Neckar und Tauber, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Samstag hatten die Meteorologen in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) noch 37,1 Grad Celsius gemessen. Im südbadischen Rheinfelden waren es am Freitag sogar 38,5 Grad.