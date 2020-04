Wetter Schlechtere Vorhersagen in Corona-Zeiten?

Luft lässt keine Wolkenbildung zu

Was dennoch auffällt, sind die fehlenden Kondensstreifen am Himmel. "Sie können zu eigenen Wolken werden", sagt Klein. Durch den geringen Flugverkehr sei deshalb der Bedeckungsgrad und die Regenwahrscheinlichkeit geringer.

Ebenfalls auffällig ist zurzeit die gute Fernsicht. Diese kann aber auch einen Grund außerhalb der Corona-Auswirkungen haben: "Wir bekommen zurzeit sehr trockene Luft aus Osteuropa, die kaum Wolkenbildung zulässt", berichtet der Wetterexperte.

Kein flächendeckender Regen in Sicht

Der Ostwind hält laut Klein bis einschließlich Freitag an und bringt trockene Luft in die Region. Zunehmende Böen sorgen gleichzeitig für kalte Luft. Ab Mitte der Woche soll der Wind wieder abschwächen und es werde wieder sommerlich warm.

"Ab dem Wochenende schwindet das Hochdruckgebiet und es bilden sich mehr Quellwolken", sagt Klein. Punktuell kann es immer wieder regnen. "Das ist aber viel zu wenig. Gegen die Trockenheit bräuchten wir flächendeckenden Landregen, der Tage andauert", betont der Meteorologe. Dieser sei jedoch vorerst nicht in Sicht.

In Baden-Württemberg kommt es nach Angaben des Forstministeriums immer wieder zu eher kleineren Waldbränden. Im Vergleich zu anderen Ländern, deren Wälder von waldbrandgefährdeten Baumarten wie Kiefern dominiert sind, sei Baden-Württemberg jedoch kein ausgesprochenes Waldbrandland. Dies hänge vor allem mit dem hohen Anteil an Laub- und Mischwäldern zusammen. Einzig in der Rheinebene wachsen im Südwesten ausgedehntere Kiefernwälder.