1 Wenn sich die Apfelblüten bis Freitag nicht weiter öffnen, könnten sie die Minustemperaturen überstehen. Foto: Lothar Schwark

Minus zwei bis drei Grad Celsius: So kalt kann es in den Nächten bis Freitag werden. Danach wird es wieder deutlich milder.









Nahezu sommerliche Temperaturen brachten die Bäume in diesem Jahr bereits Anfang April zum Blühen. Im Vergleich zum durchschnittlichen Vegetationsverlauf ist die Natur gut zwei bis drei Wochen voraus – selbst in Freudenstadt. Deutlich sichtbar ist das an Zier- und Obstbäumen, die in oder kurz vor der vollen Blüte stehen.