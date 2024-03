1 Schnee auf dem Freudenstädter Marktplatz: So könnte es – zumindest kurzfristig – am Sonntag wieder aussehen. (Archivfoto) Foto: Lothar Schwark

Am Sonntagmorgen könnte eine dünne Schneedecke die Freudenstädter überraschen.









Narzissen, Krokusse und Forsythien: Derzeit grünt und blüht es in Freudenstadt an vielen Ecken. Das passiert in diesem Jahr außergewöhnlich früh. Doch der Blumenpracht steht am kommenden Wochenende ein kurzfristiger Kaltlufteinbruch ins Haus.