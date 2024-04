1 Sonnige Eindrücke vom Schlossplatz im März – es soll in Stuttgart richtig sommerlich werden. (Archivbild) Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Nach dem Regen der vergangenen Tage kann der Schirm am Wochenende wieder in der Ecke stehen bleiben. Laut Vorhersage kommt der erste sommerliche Tag. Vielleicht werden es auch gleich zwei.









Der Regen ist zunächst einmal überstanden, der launische April zeigt sich in den kommenden Tagen in Baden-Württemberg von seiner sommerlichen Seite. Statt Regenschirm raten die Meteorologen am Wochenende eher zu Sonnenbrille und Creme: Sie rechnen mit Temperaturen bis zwischen 24 und 30 Grad am Samstag bei meist wolkenfreiem Himmel, auch am Sonntag soll es sonnig und weitgehend wolkenlos werden mit zwischen 23 und 28 Grad Wärme.