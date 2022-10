1 Angenehme Temperaturen stehen diese Woche in Stuttgart ins Haus. (Archivbild) Foto: imago images/Westend61/Werner Dieterich via www.imago-images.de

Der Mittwoch soll laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes der wärmste Tag in der Woche mit bis zu 25 Grad werden. Doch auch die folgenden Tage sind nicht so schlecht.















Sonnig und warm wird es am Mittwoch in Baden-Württemberg. Am Vormittag kann es vor allem an der Donau noch neblig sein, spätestens am Mittag kommt jedoch die Sonne durch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen klettern auf bis zu 25 Grad im Rheintal und am Neckar, sowie 17 Grad im Bergland. Damit werde der Mittwoch voraussichtlich der wärmste Tag der Woche.

Etwas bewölkt und neblig wird dagegen die Nacht zu Donnerstag. So kann es im Nordwesten sogar vereinzelt zu Regen kommen. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 6 Grad. Auch am Donnerstag und Freitag bleit es nach Angaben des DWD aber sonnig mit wolkigen Abschnitten. Die Temperaturen sinken auf maximal 21 Grad am Oberrhein und 15 Grad im Bergland.