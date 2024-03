4 Schnee im Frühling auch in Baden-Württemberg – wie hier in Freudenstadt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Schnee Ende März: In der Nacht zu Sonntag ist es im Südwesten teilweise weiß geworden. Nach einem eher ungemütlichen Wochenende soll es im Laufe der Woche wieder freundlicher werden.









Nach dem Rückzug des Frühlingswetters zum Wochenende hat es in der Nacht zu Sonntag in Baden-Württemberg sogar geschneit. Entlang der Schwäbischen Alb und des Schwarzwalds sei Schnee gefallen, teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Stuttgart am Sonntag mit. Ab einer Höhe von etwa 700 Metern sei auch Schnee liegen geblieben. Höchstwerte seien am Sonntagmorgen im Schwarzwald am Feldberg (zehn Zentimeter) und in Freudenstadt (sieben Zentimeter) gemessen worden, so der Meteorologe.