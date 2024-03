Wetter in Baden-Württemberg: Schnee im Schwarzwald und auf der Alb erwartet

1 So könnte es bald wieder im Schwarzwald aussehen. (Archivbild) Foto: dpa/Uli Deck

Nach dem Frühling kommt der Winter? Am Wochenende war es vielerorts zumindest schon frühlingshaft warm. Doch der Winter ist noch nicht vorbei.









Im Südwesten wird es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge wieder etwas kühler. Von der Nacht zum Mittwoch an müssen sich die Menschen im Südschwarzwald und auf der Alb in Höhen ab 800 Metern auf etwa ein bis drei Zentimeter Neuschnee, Frost und Glätte einstellen. Im äußersten Südosten des Landes seien ab etwa 600 Metern sogar fünf bis zehn Zentimeter Schnee möglich, wie der DWD am Dienstag in Stuttgart mitteilte.