Es kracht am Himmel: Im Zollernalbkreis hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Gewittern gewarnt.

In Teilen des Zollernalbkreises hat es am Montagnachmittag heftig geregnet. Der Deutsche Wetterdienst warnte zwischen 15:57 und 16:45 Uhr vor Gewittern.

„Dabei gibt es Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 Stundenkilometern“, heißt es vom DWD.

Lesen Sie auch

Der Wetterdienst warnte: Bei Blitzschlag bestehe Lebensgefahr, leichte Gegenstände könnten umherfliegen. Der Aufenthalt im Freien sollte laut DWD vermieden werden. Weiterer Hinweis: lose Gegenstände sichern, etwa Zelte und Abdeckungen befestigen.

Wetterdienst: Starkregen und Nebel

Für Baden-Württemberg gilt am Montag: Lokal wird Starkregen bis 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Dienstag ist laut DWD gebietsweise Nebel möglich, teils mit Sichtweiten unter 150 Metern.