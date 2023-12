Wetter im Südwesten: Zum Fest wird es mild, nass und windig

1 Im Südwesten bleibt es ungemütlich. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Sturmtief „Zoltan“ ist abgezogen, nun wird das Wetter mild und nass. Wer pünktlich zu den Feiertagen auf Schnee gehofft hatte, wird aber wohl enttäuscht. Dafür bleibt es windig.









Link kopiert



Grau statt weiß: Die Menschen im Südwesten müssen sich an Heiligabend auf viele Wolken und zeitweise Regen einstellen. „Schnee ist nicht in Sicht“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart. Nach Abzug des Sturmtiefs „Zoltan“ bleibt es demnach stark bewölkt bis bedeckt. Von Nordwesten her ziehe am Sonntag noch einmal Regen über das Land hinweg. Am Nachmittag und Abend seien dann im ganzen Land Niederschläge möglich.