Wetter im Südwesten Viel Wind und etwas Sonne am Wochenende

Stuttgart - Pünktlich zum Wochenende wird es wärmer in Baden-Württemberg. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es am Freitag zu Beginn des Tages noch stark bewölkt, gebietsweise regnet es. Oberhalb von 700 bis 900 Metern fällt Schnee. Im weiteren Tagesverlauf lockert sich der bewölkte Himmel jedoch auf. Bei Höchstwerten von 4 bis 12 Grad weht ein mäßiger Südwestwind. Im Bergland und in der Nähe der Schauer treten starke bis stürmische Böen, im höheren Schwarzwald Sturmböen auf. Am Abend lässt der Wind nach, ehe es in der Nacht zum Samstag mancherorts neblig und glatt wird.