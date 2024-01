1 In Rottweil ist es am Donnerstag an vielen Stellen erneut spiegelglatt. Foto: Otto

Es herrscht akute Rutschgefahr: Überfrierende Nässe sorgt am Donnerstagabend erneut für Blitzeis.









Während man sich tagsüber bei Plusgraden in Sicherheit wiegen konnte, kommt nun am Abend die böse Überraschung. Wer beispielsweise in Rottweil unbedacht vor die Tür spaziert, liegt ruckzuck auf der Nase. Viele Gehwege und Nebenstraßen sind gegen 19 Uhr erneut mit einer Eisschicht überzogen.