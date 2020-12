Wetter am Wochenende Bewölktes, regnerisches Wochenende im Südwesten

In Oberschwaben und entlang der Ostalb ist örtlich mit gefrierendem Regen zu rechnen. Im höchsten Bergland erwarten die Meteorologen Schnee. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwei Grad in Oberschwaben und neun Grad am südlichen Oberrhein. Am Sonntag erwarten die Menschen im Südwesten viele Wolken, der Regen klingt ab. Die Höchstwerte liegen zwischen drei Grad im Bergland und bis zu neun Grad in Südbaden. Es weht ein schwacher Wind aus Süd bis Südwest.