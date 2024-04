20 Häuser in NRW beschädigt - Verdacht auf Tornado

2 In Korschenbroich bei Mönchengladbach möglicherweise ein Tornado ungefähr 20 Häuser beschädigt. Foto: David Young/dpa

Bei Mönchengladbach werden mehrere Häuser beschädigt - womöglich durch einen Tornado. Ein Hausdach wurde gar vollständig abgedeckt.









Korschenbroich - In Korschenbroich bei Mönchengladbach hat am Donnerstag möglicherweise ein Tornado ungefähr 20 Häuser beschädigt. Ein Hausdach sei vollständig abgedeckt worden, sagte ein Sprecher der Polizei Neuss am Morgen. Es sei niemand verletzt worden.