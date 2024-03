1 In Schwenningen sind Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen. (Symbolfoto) Foto: Stein

Unbekannte sind am Samstagabend in Schwenningen in ein Wohnhaus eingebrochen. Sämtliche Räume wurden durchwühlt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.









Die Unbekannten brachen laut Polizeibericht am Samstagabend zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr in ein Haus in der Straße „Kornblumenweg“ in Schwenningen ein.