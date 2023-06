Mittelbachbrunnen ist tabu Warum in Oberschopfheim sonntags kein Wasser mehr geholt werden darf

Der Mittelbachbrunnen in Oberschopfheim ist für zahlreiche Landwirte und Gärtner eine gute Quelle. Täglich wird sie in Anspruch genommen. Das will die Gemeinde jetzt untersagen: An Sonn- und Feiertagen darf kein Wasser mehr entnommen werden.