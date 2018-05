Wellendingen Heranwachsende geben die Themen vor

Herrmann berichtet von den Aktivitäten in den Jugendhäusern, die übersichtlicher werden, von den Ferienprogrammen und von jenen Aktionen und Aufgaben in der Schule, auf die vermehrt ihr Blick und der ihres Teams gelegt wurde und wird.

Ein bemerkenswerter Punkt: Zum Mittagessen in der Schule seien derzeit 93 von 137 Schülern angemeldet. Tendenz steigend. Trotz der erforderlichen Erhöhung des Preises von 3,80 auf 4,20 Euro.

Ein zweites Hoppla: Das Betreuungskonzept, das nichts koste, überrasche und erfreue neue Eltern sehr und mache glücklich, so Herrmann über nicht selbstverständliche Angebote einer nicht alltäglichen Gemeinde. Und: Die verbindliche Anmeldung mache das Leben für ihr Team einfacher.

Ein weiterer Abschied kündigt sich an: Erzieherin Luisa Matwejew erreicht in einem Jahr das Rentenalter ("Eigentlich will sie nicht gehen"). Nun darf sich die Gemeinde rechtzeitig Gedanken über die Nachfolge machen. Kinderzahlen Gedanken anderer Art muss sich aber auch das gesamte Gremium über eine weitere Entwicklung machen: über die Folgen der Zahlen, die im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung 2018/19 erstellt wurden. Stichwort: Rechtsanspruch auf Kindergarten- und -krippenplatz (ab dem ersten Lebensjahr). Auf der einen Seite sind die verfügbaren Plätze aufgelistet: Kinder über drei Jahre 95 Plätze in Wellendingen und 25 in Wilflingen, Kinder unter drei Jahre 32 Plätze in Wellendingen und zwölf in Wilflingen.

Mit Blick auf die Geburtenstatistik könnten, so Thomas Albrecht, im Kindergarten ab Mai 2019 freie Plätze fehlen (bis zu elf im August 2019) und in der Kinderkrippe ab September 2018 (bis zu 32 im Februar 2019). Eine Ursache sind Zuzüge, die bereits aktuell die Grenze der Belastbarkeit austesten. Wellendingen ist eine anziehende Gemeinde.

Angesprochen wird ein weiterer Anbau an den Kindergarten – hier soll Kämmerer Phillippe Liebermann für die kommenden Haushaltsplanberatungen mögliche Kosten ermitteln (Gemeinderat Thomas Albrecht). Aber auch Gespräche mit Schul- und Kindergartenleitung werden angeregt (Alois Eisele). Dies mit Blick auf die Belegung einzelner Räume in der ehemaligen Hauptschule, die bereits während des Kindergartenneubaus Heimstatt für Kindergartenkinder waren.

Grundsätzlich überhaupt kein einfaches Feld, wie der Ratsrunde schnell klar wird. Werden jetzt neue Gebäude gebaut, können diese bei zurückgehenden Kinderzahlen – zum Beispiel in fünf Jahren – wieder leerstehen. Wer weiß schließlich jetzt schon, wieviele Kinder in drei Jahren geboren werden. Außer Kraft Ein Zeichen, wie schnell sich die Zeiten ändern. Deshalb erscheint es dem Gremium als zeitgemäß, zwei Zuschüsse, die die Gemeinde gewährt, außer Kraft zu setzen. Zum einen ab dem Januar 2019 jenen für erneuerbare Energien vom 11. September 2008; in der Zwischenzeit ist ein Energieausweis bei Neubauten Vorschrift. Zum anderen ab Juli 2018 jenen für Familienförderung beim Bauplatzerwerb vom 25. Juni 2009.

Nur ein Punkt: Damals sollte sie neben anderen Punkten zur Sicherung der Infrastruktur dazu dienen, die Hauptschule (die längst weggefallen ist) zu behalten. Außerdem wartet die Verwaltung mit einer Rechnung auf. Würden einmal in "Unter Elben" – nur nebenbei: der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan erfolgt an diesem Abend einstimmig – auf allen 41 Bauplätzen je zwei Kinder wohnen, müsste das Rathaus einen Gesamtzuschuss von 256 000 Euro reservieren. Dies würde den finanziellen Rahmen der Gemeinde zu stark beanspruchen, merkt die Verwaltung an. Zebrastreifen Was Behörden nicht so ohne weiteres erlauben (dürfen), geht Bürgern mitunter leicht von der Hand. Wie das Anlegen eines Zebrastreifens. In der Ortsdurchfahrt schier nicht umsetzbar, ist es beim Sportclub – zwischen Sportheim und Kinderspielplatz – ein Klacks. Und soll notorische Zu-schnell-Fahrer daran erinnern, dass Kinder jederzeit den Asphalt kreuzen können. Zwar klatscht nicht jeder Gemeinderat über diese Aktion verbal Beifall, für Gesprächsstoff hat diese SC-Aktion allemal gesorgt.