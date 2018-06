Wellendingen Gestern Abend: Ja zur unechten Teilortswahl

Wellendingen-Wilflingen (apf). Ortsvorsteher Andreas Muschal macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Er spricht sich für das seit der Gemeindereform praktizierte Prozedere bei Kommunalwahlen aus und strebt bei der Wahl im Mai 2019 keine Veränderungen an. Die unechte Teilortswahl, die Wilfingen eine gewisse Anzahl an Gemeinderatssitzen im Wellendinger Gemeinderat zuspricht (derzeit fünf), soll bleiben. Und auch an der derzeitigen Sitzverteilung (neun für Wellendingen, fünf für Wilflingen) soll nicht gerüttelt werden.

Zwar habe es in der Klausurtagung des Wellendinger Gemeinde- und des Wilflinger Ortschaftsrats Anfang Mai von einer Fachfrau des Gemeindetags geheißen, dass bei der Abschaffung der unechten Teilortswahl und entsprechendem Wahlausgang alle Gemeinderäte aus Wilf­lingen kommen könnten, genauso wahrscheinlich sei aber auch, so Muschal, dass der VfR (Wilf­lingen) und der SC (Wellendingen) Bundesliga spielen.

Alexandra Scheibner hält es für wenig wahrscheinlich, dass Wilflingen ohne unechte Teilortswahl mehr Kandidaten in den Gemeinderat bringen werde. Sie plädiert für den Erhalt der bisherigen Regelung und einer erneuten Überprüfung in fünf Jahren. Alexander Hirt findet, dass das bisherige System funktioniere. "Wir sind eine Gemeinde. So oder so."