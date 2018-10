Wellendingen 50 Prozent: neuer Schwung in Jugendarbeit

Mit der Aufstockung der Jugendreferat-Stelle auf 50 Prozent soll dies laut Verwaltung personell unterstützt werden. Annalena Spiertz trat in diesen Tagen die Stelle als Gemeindejugendreferentin an und wurde von Bürgermeister Dominic Butz begrüßt. Annalena Spiertz habe an der Dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen den Bachelor of Arts (B.A.) in Sozialer Arbeit abgelegt und beginne nun das Masterstudium. Mit verschiedenen Hospitationen und Praktika in Schule, Kinderkrippe, Landratsamt, Tagesklinik, Lebenshilfe und Suchtberatung sowie als ehrenamtliche Kinder- und Jugendbetreuerin habe sie umfangreiche Erfahrung im sozialen Bereich sammeln können und sei deshalb eine ideale Besetzung für die Gemeindejugendreferat-Stelle für die kommenden zwei Jahre gewesen.

"Es ist eine schöne Aufgabe, Kinder und Jugendliche zu begleiten und sich mit ihnen in die Gemeinde einzubringen", so Spiertz gegenüber Bürgermeister Butz. Sie freue sich sehr auf diese Tätigkeit und hoffe, dass sie bei den kommenden Gesprächen überall auf offene Türen und Wohlwollen treffen werde.