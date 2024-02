Welche Haltepunkte gibt es?: Ein Supermarkt auf Rädern rollt durch den Kreis Calw

Für viele ältere Menschen wird das Einkaufen auf dem Land meist zu einer regelrechten Tortur. In kleinen Ortsteilen gibt es oft keine Möglichkeit mehr, an Lebensmittel zu kommen. Der rollende Markt soll dem Trend entgegenwirken. Welche Dörfer fährt der motorisierte Kaufladen an? Und wie läuft das ab?