Ein wenig erinnert die jüngste Pressemitteilung des Nationalparks Schwarzwald an das Schutzgebiet selbst: Auch dem Leser wird es schwer gemacht, zur Kernzone vorzudringen. Aber die Mühe lohnt sich: Je tiefer man sich vorarbeitet, desto deutlicher schimmert Kritik durch an den Verantwortlichen des Großprojekts – am Ruhestein, im Landratsamt und in Stuttgart.