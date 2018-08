Weilen unter den Rinnen "Wasenstube": Aus nach 36 Jahren

Umso mehr ärgert ihn das Verhalten des Gemeinderats und der Gemeindeverwaltung. So hatte er einen Zuschuss für die Verbreiterung der Zufahrt zur Wasenstube beantragt, "damit Busse einfahren und das Ganze einfacher zu bewerkstelligen ist". Der Gemeinderat habe seinen Antrag aber in nichtöffentlicher Sitzung abgelehnt, ohne zuvor mit ihm darüber zu reden, was er Bürgermeister Gerhard Reiner angeboten habe.