Weilen unter den Rinnen Showtanzwettbewerbe, Umzüge und Polonaise

Weitere solche Veranstaltungen besucht die Garde der Zunft am 9. Februar in Frittlingen und am Freitag, 15. Februar, in Hechingen-Stetten.

Das Ringtreffen des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg in Aixheim ist am Sonntag, 17. Februar. Dorthin werden aus Weilen zwei Busse fahren.

Das Ausrufen der Fasnet ist am Samstag, 23. Februar, um 13 Uhr. Ein Tag später geht es für die "Hummeln" zum Ringtreffen nach Königsheim. Am Schmotzigen Donnerstag, 28. Februar, haben die Narren einiges vor: Um 10 Uhr werden die Kindergartenkinder befreit und das Rathaus gestürmt, um 14 Uhr beginnt der Kinderumzug, und ab 19 Uhr laden die Narren zur Hallenparty ein. Außerdem veranstalten sie am Samstag, 2. März, ab 19 Uhr einen bunten Abend. Der Rosenmontagsumzug beginnt am 4. März um 9.30 Uhr. Anschließend ist Polonaise auf dem Dorfplatz. Der Fasnetsdienstagsumzug mit anschließender Bewirtung in der Gemeindehalle setzt sich um 13.30 Uhr in Bewegung.