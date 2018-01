Königlicher Besuch in Weilen unter den Rinnen: Auch in diesem Jahr zogen die Sternsinger durch die Straßen, um den Segensgruß 20*C*M*B*18 an die Türen zu schreiben. Die Jungen und Mädchen füllten diese Aufgabe mit viel Freude und Spaß aus. Den Sternsingern wurden viele Türen und Herzen geöffnet, um vom Licht der Welt zu hören. Ein Dankeschön gilt den Kinder aus Weilen, die es ermöglicht haben, viele Spenden zu sammeln und diesen Tag zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Mit dem Erlös unterstützen sie das Projekt "Schulkind Uganda" Foto: Pröpster