Weilen unter den Rinnen Niederseilgarten: einmalig in Region

Im zweiten Bauabschnitt des Baugebiets Breite, der 2017 erschlossen worden sei, gebe es derzeit noch neun gemeindeeigene Plätze, von denen einige aber reserviert seien. Grundsätzlich, so Reiner, verkaufe die Gemeinde auch an Auswärtige: "Dies entscheidet der Gemeinderat im Einzelfall." In späteren Jahren könne das Gebiet um einen dritten Abschnitt mit weiteren vier Plätzen erweitert werden. Kanal und Baustraße seien schon fertig. "Einen Zeitplan für die Erschließung gibt es nicht."