Im Gasthaus Plettenberg hat Günter Koch von der SG Weilen unter den Rinnen die Sportabzeichen vergeben. Elf Erwachsene haben sich den Anforderungen gestellt und das Abzeichen in Empfang entgegen genommen. Zum ersten Mal stellte sich Christian Schneider der Prüfung. Weitere Sportabzeichen in Gold gingen an Tamara Koch (drittes Mal), Jonas Koch (fünf), Reinhold Weiss (sieben), Roland Koch (neun), Sieglinde Koch (zwölf), Veronika Koch (22), Günter Koch (25), Bernd Niethammer und Lorenz Stauß (35) sowie Veronika Kugele (36). Das Familiensportabzeichen erhielt die Familie Sieglinde, Roland, Tamara und Jonas Koch. Foto: Privat