Weilen unter den Rinnen "Der Kampf mit den Tönen"

Einen gänzlich anderen Charakter zeigte der Musikverein bei "The Spheres" von Ola Gjeilo. In seinen ursprünglich für Chor und Streichorchester komponierten "Sphärenklängen" versucht der Komponist den Grundklang des Universums einzufangen. So wirkt das Werk nicht durch Rhythmus, sondern durch Clusterklänge mit einkomponierten Dissonanzen, die durch die unterschiedlichen Klangfarben der verschiedenen Orchesterregister einen ganz besonderen Reiz erhielten. Eine anfangs gewöhnungsbedürftige Klangsprache, der man jedoch gerne noch länger zugehört hätte.

Zum Höhepunkt des Konzerts wurde das Höchststufenstück "Dragon Fight" von Otto M. Schwarz, das den Kampf eines Riesen mit einem bösen Drachen beschreibt. Das von Mario Franke humorvoll als "Kampf des Orchesters mit den Tönen" angekündigte Wagnis gelang hervorragend, und der Musikverein gefiel durch abgestufte Dynamik, differenzierte Tempowechsel und imposante Klangeffekte, bei denen den über 40 Musikerinnen und Musikern sowie ihrem Dirigenten die große Freude am Musizieren anzumerken war. Das letzte Stück im 45-minütigen Programm, ein von Michael Hoppe komponiertes Schöpfungslob unter dem Titel "This Majestic Land", überraschte mit ungewohnten Klangvariationen. Aus dem vom tiefen Holz begleiteten Unisono der Hörner wechselte die Besetzung ins tiefe Blech, auf dessen ruhige majestätische Melodie das hohe Blech glanzvoll die Krone aufsetzte, so dass sich nach dem turbulenten Drachenkampf wieder eine adventliche Stimmung einstellte.

Nach einer ersten Zugabe – "Stål Himmel" von Alan Fernie – bedankte sich Max Hummel bei den Aufbauhelfern sowie bei Musikern, Dirigent und Zuhörern, und lud zu Spenden für die T-Shirts der Jugendkapelle ein, bevor der Musikverein mit "White Christmas" die Zuhörer entließ. Der einzige "Wermutstropfen" war das Winterwetter, das wohl viele Besucher vom Besuch abgehalten hatte. Das Konzert hätte mehr Gäste verdient gehabt.